Податок на прибуток - зниження на 2% щорічно, на доходи фізосіб - 15% та 17%

Податок на прибуток підприємств знижуватиметься на 2% щорічно - до 16%, ставка податку на доходи фізичних осіб - 15% і 17%, ставка податку на додану вартість (ПДВ) становитиме 17% з 2014 р. Такі результати розгляду проекту Податкового кодексу (ПК).

Так, учора народні депутати встигли розглянути 5 розділів ПК з 19: «Основні положення», «Адміністрування податків і зборів (обов`язкових платежів), «Податок на прибуток підприємств», «Податок на доходи фізичних осіб» і «Податок на додану вартість».

Згідно з результатами розгляду, податок на прибуток підприємств зменшуватиметься на 2% на рік - до 16% до 2014 року (з 2011 р. - 23%, з 2012 р. - 21%, з 2013 р. - 19%, з 2014 р. - 16%).

При цьому народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА у бесіді з кореспондентом УНІАН зазначила, що в даному випадку не стільки важливі розміри ставок, скільки порядок сплати податку.

«Важливо, як податок рахується. Через базу оподаткування можна підігнати так, що при менших ставках платитимуть більше» - говорить К.ЛЯПІНА.

Вона повідомила, що розділ ПК, що стосується податку на прибуток підприємств, прописаний «терпимо» для бізнесу, у той же час залишаються «деякі маніпуляційні моменти», що дозволяють податковим органам трактувати законодавчі норми на свій розсуд.

Так, згідно з ПК, підприємство-платник податків саме визначає базу оподаткування, відносячи до валових витрат всі витрати, які стосуються безпосередньо здійснення господарської діяльності. Але водночас у ПК встановлений перелік виключень у частини витрат, які не можна відносити до валових.

«Цей перелік виключень достатньо абсурдний, і за допомогою цього переліку виключень вони (податкові органи - УНІАН) все ж таки зможуть маніпулювати податковою базою», - сказала К.ЛЯПІНА.

Так, одне з таких виключень, що викликали особливе обурення підприємців, говорить про те, що платники податку на прибуток підприємств не можуть відносити на валові витрати витрати, пов`язані з оплатою товарів і послуг, наданих їм фізичними особами-підприємцями, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Також депутат повідомила, що з ухваленням ПК податкові органи одержують право проводити так звані фактичні перевірки, які, на її думку, є репресивними методами контролю.

«Ці фактичні перевірки не регулюються жодними правилами, якими регулюються планові і непланові перевірки. Фактичні перевірки проводяться без запрошення і без попередження самого платника податків, проводяться з широкого кола питань, зокрема з питань, що стосуються трудових відносин, а це нескінченна сфера», - зазначила вона.

Що стосується податку на доходи фізичних осіб, то ПК встановлює, що з наступного року платники податків, загальна сума доходів яких за місяць не перевищила 10 мінімальних зарплат, платитимуть 15% податку. Якщо ж сума доходу перевищує 10 мінімальних зарплат, то сума такого перевищення оподатковуватиметься за ставкою 17%.

У той же час К.ЛЯПІНА зазначила, що ПК встановлює обов`язковість ведення обліку для тих платників податків, які одержують дохід з декількох джерел.

«Я вважаю, що це крок до поліцейської держави. Тобто, з одного боку - репресивні можливості податкової, з другого боку - підв`язка під облік, додаємо непрямі методи оподаткування», - сказала вона.

Що стосується 5% податку на дохід від депозитів, то ПК передбачає його введення з 1 січня 2015 року.

«Податок з доходів від депозитів не страшний з погляду фінансів, він не важкий для громадянина. Але страшне інше: це приведе до повного розкриття усіх банківських вкладів і знову до додаткового адміністрування», - вважає К.ЛЯПІНА.

Основним питанням по податку на додану вартість депутат вважає введення його автоматичного відшкодування. Йдеться про визначення чіткого переліку критеріїв, за відповідності яким платник податків може розраховувати на автоматичне відшкодування ПДВ.

Але, за її словами, порядок виплати відшкодування податку, встановлений ПК, не можна назвати автоматичним.

«Все одно залишається дискреція, коли податкова може сама вирішувати, чи відповідає підприємство цим критеріям чи ні», - зазначила К.ЛЯПІНА.

Крім того, вона повідомила, що її пропозиція публікувати список платників, які претендують на автоматичне відшкодування, не знайшла підтримки серед депутатів.

«Я підозрюю, що ці розмови про автоматичне відшкодування, які ведуться виключно для МВФ, закінчаться просто тим, що буде просто глибока внутрішня дискреція», - сказала К.ЛЯПІНА.

Що стосується ставки ПДВ, то з 2011 р. по 2013 р. включно вона становитиме 20%, з 2014 року заплановане зменшення ставки на 3% - до 17%.