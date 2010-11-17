Долар та євро на міжбанку подешевшали

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9450/7,9540, до 12:00 ціни знизилися - 7,9440/7,9480. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 7,9450/7,9485 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2531/0,2534, до 12:00 ціни піднялися - 0,2536/0,2537. До закриття ціни досягли рівня 0,2537/0,2538.

У Росії курс долар-рубль продовжує рости, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,3825 (+0,2870).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3460/1,3525.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7170/10,7310, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,7355/10,7470. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 10,7020/10,7130.