ПК: податок на прибуток - 16%, податок на доходи фізосіб - 15% та 17%, ставка ПДВ — 17%

Податок на прибуток підприємств знижуватиметься на 2% щорічно - до 16%, ставка податку на прибутки фізичних осіб - 15% і 17%, ставка податку на додану вартість (ПДВ) складатиме 17% з 2014 р. Такі результати розгляду проекту Податкового кодексу (ПК).

Учора народні депутати встигли розглянути 5 розділів ПК з 19: "Основні положення", "Адміністрування податків і зборів (обов'язкових платежів), "Податок на прибуток підприємств", "Податок на прибутки фізичних осіб" і "Податок на додану вартість".

Згідно з результатами розгляду, податок на прибуток підприємств зменшуватиметься на 2% на рік - до 16% до 2014 року (з 2011 р. - 23%, з 2012 р. - 21%, з 2013 р. - 19%, з 2014 р. - 16%).

При цьому народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА у бесіді з кореспондентом УНІАН зазначила, що в цьому випадку не стільки важливі розміри ставок, скільки порядок сплати податку.

"Важливо, як податок рахують. Через базу оподаткування можна підігнати так, що при менших ставках платитимуть більше" - говорить К.ЛЯПІНА.

Вона повідомила, що розділ ПК, який стосується податку на прибуток підприємств, прописаний "терпимо" для бізнесу, у той же час залишаються "деякі маніпулятивні моменти", які дозволяють податковим органам трактувати законодавчі норми на власний розсуд.

Так, згідно з ПК, підприємство-платник податків саме визначає базу оподаткування, відносячи до валових витрат усі витрати, які стосуються безпосередньо здійснення господарської діяльності. Але в той же час в ПК встановлений перелік виключень у частини витрат, які не можна відносити до валових.

"Цей перелік виключень досить абсурдний і за допомогою цього переліку виключень вони (податкові органи - УНІАН) все ж зможуть маніпулювати податковою базою", - сказала К. ЛЯПІНА.

Так, одне з таких виключень, які викликали особливе обурення підприємців, говорить про те, що платники податку на прибуток підприємств не можуть відносити на валові витрати витрати, пов'язані з оплатою товарів і послуг, наданих їм фізособами-підприємцями, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Також депутат повідомила, що з прийняттям ПК податкові органи отримують право проводити так звані фактичні перевірки, які, на її думку, є репресивними методами контролю.

"Ці фактичні перевірки не регулюються ніякими правилами, якими регулюються планові і непланові перевірки. Фактичні перевірки проводяться без запрошення і без попередження самого платника податків, проводяться з широкого кола питань, зокрема з питань, що стосуються трудових стосунків, а це нескінченна сфера", - зазначала вона.

Що стосується податку на прибутки фізичних осіб, то ПК встановлює, що з наступного року платники податків, загальна сума прибутків яких за місяць не перевищила 10 мінімальних заробітних плат, платитимуть 15% податку. Якщо ж сума доходу перевищує 10 мінімальних зарплат, то сума такого перевищення оподатковуватиметься по ставці 17%.

У той же час К. ЛЯПІНА зазначила, що ПК встановлює обов'язковість ведення обліку для тих платників податків, які отримують дохід з декількох джерел.

"Я вважаю, що це крок до поліцейської держави. Тобто, з одного боку - репресивні можливості податкової, з іншого боку - підв'язка під облік, додаємо непрямі методи оподаткування", - сказала вона.

Що стосується 5% податку на дохід від депозитів, то ПК передбачає його введення з 1 січня 2015 року.

"Податок з прибутків за депозитами не страшний з точки зору фінансів, він не важкий для громадянина. Але страшне інше: це приведе до повного розкриття усіх банківських вкладів і знову до додаткового адміністрування", - вважає К.ЛЯПІНА.

Основним питанням щодо податку на додану вартість депутат вважає введення його автоматичного відшкодування. Йдеться про визначення чіткого переліку критеріїв, за умов відповідності яким платник податків може розраховувати на автоматичне відшкодування ПДВ.

Але, за її словами, порядок виплати відшкодування податку, встановлений ПК, не можна назвати автоматичним.

"Усе одно залишається дискреція, коли податкова може сама вирішувати, відповідає підприємство цим критеріям або ні", - сказала К.ЛЯПІНА.

Крім того, вона повідомила, що її пропозиція публікувати список платників, які претендують на автоматичне відшкодування, не знайшла підтримки серед депутатів.

"Я підозрюю, що ці розмови про автоматичне відшкодування, які ведуться виключно для МВФ, закінчаться просто тим, що буде просто глибока внутрішня дискреція", - сказала К.ЛЯПІНА.

Що стосується ставки ПДВ, то з 2011 р. по 2013 р. включно вона складатиме 20%, з 2014 року заплановано зменшення ставки на 3% - до 17%.