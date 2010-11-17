Путін виступає за швидку ратифікацію документів щодо ЄЕП Росії, Білорусі та Казахстану

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН виступає за швидку ратифікацію документів щодо Єдиного економічного простору (ЄЕП) Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він повідомив на засіданні президії уряду Російської Федерації.

Зокрема, В. ПУТІН зазначив, що цього тижня запланована ціла низка важливих міжнародних заходів у рамках СНД, ЄврАзЕС, Митного союзу.

"Необхідно розглянути пакет угод, які ми плануємо підписати з нашими партнерами найближчим часом. Йдеться не лише про вдосконалення роботи Митного союзу. По суті, ми вже впритул займаємося і наступним етапом інтеграції - створенням Єдиного економічного простору. Йдеться про наших традиційних партнерів, передусім це Білорусь і Казахстан", - сказав В. ПУТІН.

Він нагадав, що Єдиний економічний простір повинен запрацювати не пізніше за 1 січня 2012 року.

В. ПУТІН зазначив, що, згідно з існуючими домовленостями з партнерами і передусім - з білоруською стороною, якщо ратифікація усього пакету зі створення Єдиного економічного простору станеться швидше від намічених термінів (1 січня 2012 року), то "ми відповідним чином відреагуємо в наших взаєминах у сфері економічного співробітництва, у тому числі в енергетиці, - маю на увазі застосування або незастосування вивізних митних зборів на деякі види наших товарів".

Голова уряду РФ попросив російську переговорну команду зробити усе можливе для того, щоб запустити, а якщо не запустити, то погоджувати і дати можливість колегам ратифікувати увесь пакет документів якнайшвидше.

"Якщо вони встигнуть до 1 січня 2011 року, це буде добре, якщо ні - тоді пізніше, але у будь-якому випадку не затягувати це і зробити усе від нас залежне, щоб робота була завершена якнайшвидше", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня В. ПУТІН повідомив, що мита на нафту і нафтопродукти в торгівлі між країнами Митного союзу не застосовуватимуться з моменту ратифікації угоди щодо Єдиного економічного простору.

Довідка УНІАН. Президенти Росії, Білорусі і Казахстану на зустрічі в Алмати 19 грудня 2009 року домовилися створити Єдиний економічний простір до 1 січня 2012 року.

У березні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна увійде до Єдиного економічного простору (ЄЕП) тільки на умовах Світової організації торгівлі (СОТ), членом якої вона є, і, у зв'язку з цим, треба, щоб інші учасники ЄЕП теж увійшли до СОТ.