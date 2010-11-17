Інфляція в Польщі зросла до 2,8%

Індекс споживчих цін у жовтні в Польщі зріс до 2,8% у річному виразі після 2,5% зростання у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє Головне управління статистики.

Інфляція в місячному виразі зросла на 0,5% після 0,6% зростання місяцем раніше.

Річна інфляція минулого місяця співпала з прогнозом аналітиків, опитаних РАР.

Водночас місячне зростання цін перевищило прогноз на 0,1%.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Польщі в річному виразі прискорилося зростання цін до 2,5% із 2%, що спостерігалися два попередні місяці.

Раніше експерти прогнозували прискорення зростання цін із вересня, що виведе річну інфляцію на рівень 3%.

Довідка УНІАН. Минулого року інфляція в Польщі знизилася до 3,5% після зростання споживчих цін на 4,2% у 2008 році.

У 2007 році інфляція становила 2,5%.