Текст нового Меморандуму про співпрацю з МВФ планується підготувати до 30 листопада – Тігіпко

Текст нової редакції Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після першого перегляду планується підготувати до 30 листопада цього року.

Про це УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, відповідаючи на запитання, чи передбачено в новій редакції документа зняття заборони на стягнення пені й штрафів за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.

«Зараз ми узгоджуємо (з МВФ – УНІАН) технічні умови щодо Меморандуму. Ще нічого не прийнято Кабінетом Міністрів. 30 листопада вже з`явиться конкретика – що з пенсійною темою, що з тарифами й так далі», – сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ц.р. керівник представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявив, що Україна й Міжнародний валютний фонд досягли домовленості з приводу умов подальшої співпраці в рамках програми стенд-бай.

За його словами, на сьогоднішній день закінчується складання тексту Меморандуму й листа про наміри. Планується, що до кінця року рада директорів МВФ розгляне питання виділення Україні другого траншу обсягом 1,6 млрд. дол. При цьому М.АЛЬЄР не виключив, що гроші будуть виділені до кінця цього року.

Планується, що з наданих коштів 1 млрд. дол. буде направлено на покриття дефіциту держбюджету України, а 600 млн. дол. – у резерв Національного банку України.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України й МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, після перегляду Меморандуму про співпрацю. Для отримання другого траншу необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.