У мітингу під ВР проти ухвалення ПК беруть участь близько 2 тисяч осіб

У мітингу під Верховною Радою проти ухвалення Податкового кодексу беруть участь близько 2 тисяч чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники оточили площу біля центрального входу до Верховної Ради, яка огорожена турнікетом.

Згідно з написами на плакатах, які пікетувальники тримають у руках, вони приїхали майже з усіх областей України.

Як повідомляють організатори мітингу через гучномовці, співробітники ДАІ в окремих регіонах завадили підприємцям дістатися до Києва автобусами: інспектори Державтоінспекції під різними приводами не пропускали транспорт до Києва, в результаті люди їхали рейсовими автобусами або власним транспортом.

Як повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у м. Києві, до охорони правопорядку біля Верховної Ради задіяно 1400 співробітників міліції, включаючи резерв, з них 600 бійців Внутрішніх військ МВС України. Порушень громадського порядку не зафіксовано.