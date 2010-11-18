Експерт: пара євро/долар сьогодні може закріпитися на рівні 1,36

Для євро зараз рівнем опору є 1,3560, у разі успішного його подолання сьогодні, 18 листопада, пара євро/долар може закріпитися на рівні 1,36. Така думка аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Аналітики також зазначають, що в парі з японською ієною долар намагатиметься здолати опір на 83.5 і закріпитися вище.

Четвер буде багатим на події. У Великобританії має відбутися публікація даних про зміну об'єму обороту роздрібної торгівлі. Якщо вони виправдають позитивний прогноз, це може позитивно позначитися на британській валюті, пара фунт/долар може пробити рівень опору 1,5940, після чого відкриється дорога до 1,60.

З майбутніх даних по США - число первинних заявок на отримання допомоги з безробіття. За прогнозом, число заявок збільшиться до 442К (попереднє значення 435К). Це може негативно позначитися на доларі, і привести до його послаблення по відношенню до основних валют, зазначають аналітики FOREX CLUB в Україні.