У «БЮТ-Батьківщині» переконані, що парламентська більшість сьогодні прийме ПК

Заступник лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ШКІЛЬ переконаний, що парламентська більшість, незважаючи на усі протести, прийме сьогодні Податковий кодекс в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді.

"У будь-якому випадку, вони переламають ситуацію і проголосують, але провина лежатиме на них", - сказав А.ШКІЛЬ.

За його словами, влада робить усе, щоб помститися малому і середньому бізнесу за те, що саме цей клас не підтримував нинішнього главу держави на виборах Президента.

"Я вважаю, що це робиться як помста за президентські вибори. Тому що цей клас не голосував за Партію регіонів. І це була чітка демонстрація їх позиції", - сказав А.ШКІЛЬ.

Пояснюючи, чому народні депутати від БЮТ висипали в ложу уряду з відер дрібні монети, А. ШКІЛЬ сказав, що це більшості і уряду передали учасники мітингу під парламентом. "Це підприємці зібрали кошти на утримання уряду і пару відер їм передали, а ми принесли і віддали», - сказав народний депутат.