Кармазін підкреслює, що проект ПК приймають з порушенням Конституції

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) підкреслює, що проект Податкового кодексу приймається з порушенням Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради.

За словами Ю. КАРМАЗІНА, з боку парламентської більшості спостерігається "ігнорування Конституції України". Він нагадав, що змінювати податки можна не менш ніж за півроку до початку нового бюджетного року. Ю. КАРМАЗІН зазначив, що сьогодні "протягається неконституційним чином цей закон, який викликав обурення в суспільстві".