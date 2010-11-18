Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9460/7,9520 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9460/7,9520 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2543/0,2546, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,7960/10,8065.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3585/1,3587 (середа - 1,3495/1,3497).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.