Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9460/7,9520 грн./дол.
12:00, 18 листопада 2010Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9460/7,9520 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2543/0,2546, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,7960/10,8065.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3585/1,3587 (середа - 1,3495/1,3497).
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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