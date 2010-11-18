ВР розглянула розділи проекта ПК про місцеві податки та збори та про плату за землю

Верховна Рада України розглянула розділ 12 - місцеві податки і збори та розділ 13 - плата за землю проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, найбільші суперечки в залі виникли з приводу податку на нерухомість.

Голова комітету ВР з питань митної і податкової політики Віталій ХОМУТИННИК зазначив, що на засіданні комітету досягли згоди щодо того, що не оподатковуватимуться 120 кв. м загальної площі квартири і 250 кв. м загальної площі для будинків.

На цей час парламент проголосував вже 281 статтю проекту Податкового кодексу.

Як сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, ряд статей узгоджуватимуть між комітетом і урядом. Він повідомив, що спочатку парламент розгляне усі розділи проекту Податкового кодексу, "а перед виходом на остаточне рішення будуть висловлені позиції комітету і уряду" щодо спірних питань.