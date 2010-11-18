Литвин дав вказівку не пускати підприємців на зустріч з Опозиційним урядом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН дав вказівку не пускати підприємців, які пікетують будівлю Верховної Ради проти прийняття Податкового кодексу, на зустріч з Опозиційним урядом і лідером партії "Батькивщина" Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили інформовані джерела в Опозиційному уряді.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби БЮТ, 17 листопада голова Верховної Ради зірвав зустріч Ю. ТИМОШЕНКО і народних депутатів з представниками малого і середнього бізнесу, які протестують проти прийняття Податкового кодексу. Така зустріч повинна була початися о 12.00, проте, уцей час за вказівкою В. ЛИТВИНА був закритий зал засідань фракції БЮТ, і проведення зустрічі було зірване, підкреслюють у повідомленні.

Враховуючи ці обставини, зустріч була перенесена на четвер, 18 листопада, на 12.00 у конференц-зал як загальне засідання Опозиційного уряду з активом малого підприємництва, яке пікетує Верховну Раду.