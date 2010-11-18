Перевізники приєдналися до акції протесту підприємців проти ПК

Перевізники України приєдналися до загальнодержавної акції протесту підприємців проти прийняття нового Податкового кодексу, яка нині проходить під стінами Верховної Ради в Києві.

Як повідомили УНІАН в громадській організації "Союз водіїв", таке рішення було прийняте на загальних зборах підприємців-перевізників з усіх регіонів України. Разом з перевізниками до стін парламенту вийшли страйкувати і водії, і члени їх сімей.

За словами голови правління ГО "Союз водіїв" Сергія ОВЧИННИКОВА, прийняття Податкового кодексу в поданому Кабміном вигляді завдасть значної шкоди інтересам усіх підприємців-перевізників. "Сотні тисяч людей - водіїв і членів їх сімей - залишаться без роботи і коштів для існування. Тому цей документ потребує серйозного доопрацювання", - заявив він. "Прийняття Податкового кодексу АЗАРОВА-ТІГІПКА призведе до того, що зупиняться усі автобусні перевезення пасажирів у державі, - вважає президент Союзу перевізників України Валентин ДЕМЧУК. - Адже більшість перевізників на сьогодні для здійснення підприємницької діяльності використовують систему єдиного податку. В умовах скрутного економічного становища в усій державі - це чи не єдиний порятунок для їх бізнесу".

Як зазначають перевізники, вони свідомо вийшли протестувати без використання транспортних засобів, щоб не порушувати закон і не створювати додаткових проблем громадянам. Проте сподіваються на розуміння з боку влади їх проблем, які можуть виникнути в результаті прийняття нового Податкового кодексу.