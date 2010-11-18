Підприємцям дозволили зустрітися з Опозиційним урядом
13:05, 18 листопада 2010Фінанси
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Підприємці, які зараз мітингують біля стін Верхновної Ради проти прийняття Податкового кодексу, отримали можливість взяти участь у зустрічі з Опозиційним урядом і лідером партії "Батьківщина" Юлією ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз підприємці, делеговані учасниками мітингу протесту, заходять у зал в будівлі парламенту, де повинна відбутися зустріч.
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