Підприємцям дозволили зустрітися з Опозиційним урядом

Підприємці, які зараз мітингують біля стін Верхновної Ради проти прийняття Податкового кодексу, отримали можливість взяти участь у зустрічі з Опозиційним урядом і лідером партії "Батьківщина" Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз підприємці, делеговані учасниками мітингу протесту, заходять у зал в будівлі парламенту, де повинна відбутися зустріч.