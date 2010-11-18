Терьохін заявляє, що відміна пільг для малого та середнього бізнесу - умова МВФ

Народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН заявляє, що відміна усіх привілеїв для малого і середнього бізнесу є фактично попередньою умовою надання Міжнародним валютним фондом Україні чергового транша кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

За словами С. ТЕРЬОХІНА, усі запевнення влади, що у Податковому кодексі будуть враховані пропозиції підприємців, які стосуються спрощеної системи оподаткування, є неправдою. "Ніхто не збирається викидати з проекту Податкового кодексу ці положення, тому що це є передумовою МВФ", - сказав він.

С. ТЕРЬОХІН нагадав, що у першій декаді грудня відбудеться засідання Ради директорів МВФ. "Але вже в оприюдненому проекті меморандуму між МВФ і Україною чітко записано таке: "консолідація фіскальної політики". Це означає відміну усіх привілеїв для малого і середнього бізнесу", - сказав С. ТЕРЬОХІН.