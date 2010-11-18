ВР збільшила плату за земельні ділянки в населенних пунктах, де не проведено грошову оцінку (таблиця)

Верховна Рада майже втричі збільшила ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Стаття 275.1 Податкового кодексу (розділ "Плата за землю"), проголосована у другому читанні, встановлює такі ставки:

Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб Ставки податку,

гривень за 1 кв. метр Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення до 3 0,24 - від 3 до 10 0,48 - від 10 до 20 0,77 - від 20 до 50 1,2 1,2 від 50 до 100 1,44 1,4 від 100 до 250 1,68 1,6 від 250 до 500 1,92 2,0 від 500 до 1000 2,4 2,5 від 1000 і більше 3,36 3,0