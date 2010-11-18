ВР збільшила плату за земельні ділянки в населенних пунктах, де не проведено грошову оцінку (таблиця)
13:27, 18 листопада 2010Фінанси
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Верховна Рада майже втричі збільшила ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Стаття 275.1 Податкового кодексу (розділ "Плата за землю"), проголосована у другому читанні, встановлює такі ставки:
|Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб
|Ставки податку,
гривень за 1 кв. метр
|Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
|до 3
|0,24
|-
|від 3 до 10
|0,48
|-
|від 10 до 20
|0,77
|-
|від 20 до 50
|1,2
|1,2
|від 50 до 100
|1,44
|1,4
|від 100 до 250
|1,68
|1,6
|від 250 до 500
|1,92
|2,0
|від 500 до 1000
|2,4
|2,5
|від 1000 і більше
|3,36
|3,0
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