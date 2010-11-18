ПК дозволяє накласти адмінарешт на майно без рішення суду лише на 4 дні - ДПАУ

Податковий кодекс надає право податковим органам накласти адміністративний арешт на майно платника податків без рішення суду тільки на 4 дні.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказують, що в ЗМІ поширена інформація, що прийнятий Верховною Радою України у другому читанні 2-й розділ проекту Податкового кодексу збільшує повноваження податкових органів і дає право податковому органу забирати майно платника податку без рішення суду шляхом застосування адміністративного арешту майна.

У той же час ДПАУ підкреслює, що стаття 94 проекту Податкового кодексу передбачає: адміністративний арешт майна платника податків є винятковим засобом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Податкова зазначає, що норми цієї статті надають право керівникові податкового органу накласти адміністративний арешт на майно платника податків строком до 96 годин, який полягає лише в забороні платникові податків здійснювати будь-які дії щодо свого майна, окрім його охорони, збереження і підтримки його в належному функціональному і якісному стані.

ДПАУ звертає увагу, що норми Податкового кодексу не надають права органам державної податкової служби відчужувати майно, яке перебуває під адміністративним арештом, без рішення суду.

Крім того, податківці звертають увагу на те, що арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду. Рішення органу державної податкової служби про арешт майна може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.

Також платник податків має право на відшкодування збитків і немайнового збитку, нанесеного органом державної податкової служби внаслідок неправомірного застосування арешту майна, за рахунок коштів бюджету. Рішення про таке відшкодування приймає суд.