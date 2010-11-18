Податковий кодекс дає право податковій накласти адмінарешт на майно без рішення суду лише на 4 дні - ДПАУ

Податковий кодекс дає право податковим органам накласти адміністративний арешт на майно платника податків без рішення суду лише на 4 дні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що у ЗМІ поширена інформація, що прийнятий Верховною Радою України в другому читанні 2-й розділ проекту Податкового кодексу збільшує повноваження податкових органів і дає право податковому органу забирати майно платника податків без рішення суду шляхом застосування адміністративного арешту цього майна.

Водночас ДПАУ зазначає, що стаття 94 проекту Податкового кодексу передбачає: адміністративний арешт майна платника податків є винятковим засобом забезпечення виконання платником податків його обов`язків, визначених законом.

Податкова відзначає, що норми цієї статті дають право керівникові податкового органу накласти адміністративний арешт на майно платника податків строком до 96 годин, що полягає лише в забороні платникові податків здійснювати будь-які дії щодо свого майна, крім його охорони, збереження і підтримки його в належному функціональному і якісному стані.

ДПАУ звертає увагу, що норми Податкового кодексу не дають права органам державної податкової служби відчужувати майно, що перебуває під адміністративним арештом, без рішення суду.

Крім того, податківці звертають увагу на те, що арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється лише на підставі рішення суду. Рішення органу державної податкової служби про арешт майна може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.

Також платник податків має право на відшкодування збитків і немайнового збитку, завданого органом державної податкової служби внаслідок неправомірного застосування арешту майна, за рахунок коштів бюджету. Рішення про таке відшкодування ухвалюється судом.