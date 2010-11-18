Хомутиннік допускає можливість розширення переліку видів діяльності для "спрощенців"

Сьогодні з урядом обговорюватиметься питання щодо можливості розширення переліку видів діяльності, які працюватимуть за спрощеною системою оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННІК.

Під час обговорення статті 291 проекту Податкового кодексу, яке тривало майже 2 години, депутати від опозиційних фракцій зазначали, що з цього переліку вилучено ряд видів діяльності, що спричинить перехід ряду підприємців «у тінь», або вони повністю припинять свою діяльність.

У відповідь В.ХОМУТИННІК відзначив, що «ми повинні переглянути весь перелік видів діяльності разом з урядом до кінця голосування». Він додав: «Я вважаю, що частину видів діяльності, які заслуговують уваги, варто було б повернути».

Зокрема, депутат висловився за те, щоб спрощену систему оподаткування могли застосовувати фізичні особи, які здійснюють діяльність нерегулярного пасажирського транспорту, діяльність автомобільного вантажного транспорту. Згідно з проектом ПК, до другого читання пропонувалося зберегти це право до 1 січня 2013 року.

В.ХОМУТИННІК також не виключив, що за спрощеною системою буде дозволено працювати підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю через мережу Інтернет.

Серед іншого, депутати в другому читанні проголосували за норму Податкового кодексу, згідно з якою, спрощену систему оподаткування можуть застосовувати фізичні особи - підприємці, які впродовж календарного року, який передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, мають чотирьох найнятих робітників (8 працівників для діяльності у сфері ресторанного господарства). Обсяг доходу в таких випадках не має перевищувати 600 тис. грн. при застосуванні касового апарату або 300 тис. грн. без застосування касового апарату.

Як повідомляв УНІАН, зараз парламент голосує за статтями 14 розділу проекту Податкового кодексу – спеціальні режими оподаткування. Зокрема розглядається розділ – спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва.

Зараз парламент вже розглянув близько 295 із 340 статей проекту Податкового кодексу.

Довідка УНІАН. Проект Податкового кодексу було зареєстровано в парламенті 21 вересня 2010 року (№ 7101-1). 30 вересня відбулися громадські слухання щодо проекту. Проект Податкового кодексу в першому читанні було ухвалено 7 жовтня ц.р.

11 листопада доопрацьований проект Податкового кодексу України було обнародувано на офіційному сайті Верховної Ради України (№7101-1). 16 листопада парламент почав розгляд проекту ПК у другому читанні, продовживши роботу над документом 18 листопада.

У ряді регіонів України і в Києві тривають акції протесту представників бізнесу, які вимагають змінювати податкове законодавство лише в законному порядку і з урахуванням зауважень громадських організацій та професійних об`єднань підприємців.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що Кабінет міністрів проситиме Президента ветувати Податковий кодекс у разі, якщо в нбому буде велика кількість адміністрування бізнесу.