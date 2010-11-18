ВТБ Банк збільшив статутний капітал на 2,48 млрд. грн.

ВТБ Банк (Київ) збільшив статутний капітал на 2,487 млрд. грн. - до 5,416 млрд. грн. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.

Реєстрація нової редакції Статуту банку була проведена 18 листопада 2010 року Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією. За результатами емісії, частка основного акціонера ВТБ Банка – ВАТ Банк ВТБ (РФ) – зросла з 99,9153% до 99,97%.

Як повідомляв УНІАН, рішення про збільшення статутного капіталу було ухвалене акціонерами «ВТБ Банку» на зборах 16 липня 2010 року. Додаткова емісія була закритою (приватною) і проводилася з 24 вересня по 15 жовтня ц.р.