У Кіровограді підприємці вимагають скликання позачергової сесії облради задля обговорення Податкового кодексу

Сьогодні у Кіровограді близько півтисячі підприємців пікетували будівлю облдержадміністрації на знак протесту проти прийняття нового Податкового кодексу та вимагаючи позачергового скликання сесії облради.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці кількох міських ринків і торгового центру критикували дії державної влади через їх згубність для малого і середнього бізнесу.

Учасники акції протесту вимагали зустрічі з губернатором, натомість до них вийшов заступник голови Кіровоградської ОДА Віктор СЕРПОКРИЛОВ. Він спробував заспокоїти людей, однак обурені підприємці почали кричати представникові обласної влади «Ганьба!».

Наприкінці мітингу його учасниками були прийняті вимоги до Президента і Верховної Ради України, де йшлося про необхідність всенародного обговорення проекту Трудового кодексу, а також проведення відкритих парламентських слухань щодо нових податкових правил. Від міського голови Кіровограда Олександра САІНСУСА вимагалось введення представника малого бізнесу до складу міськвиконкому. У разі невиконання їхніх вимог підприємці погрожували вдатись до більш радикальних заходів.

До акції протесту також приєднались представники Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» та Соціалістичної партії України.