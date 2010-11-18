Договір про зону вільної торгівлі СНД планується підписати до квітня 2011 року - Шувалов

Договір про зону вільної торгівлі між країнами СНД планується підписати до квітня 2011 року.

Про це повідомив журналістам перший віце-прем`єр РФ Ігор ШУВАЛОВ після засідання економічної ради СНД в Санкт-Петербурзі, передає РІА «Новости».

І.ШУВАЛОВ відзначив, що узгоджено практично всі складні питання. «Завтра на Раді голів урядів це питання доповідатиме міністр економічного розвитку НАБІУЛЛІНА. До кінця 2010 року ми, думаю, в цілому угоду погодимо, включаючи вилучення. Ці вилучення не повинні приводити до суперечностей зони», - сказав І.ШУВАЛОВ.

Він нагадав, що Митний союз висловлював побажання про певні вилучення з Україною. «Упродовж сьогоднішнього і завтрашнього дня проводитимуться певні консультації з тим, аби ці позиції врегулювати», - сказав І.ШУВАЛОВ, уточнивши, що в торгових відносинах між іншими державами СНД і Митним союзом вилучень поки що не передбачається.

За словами віце-прем`єра РФ, наступне засідання Економічної ради країн СНД пройде 15 квітня 2011 року в Ялті, до цієї дати і планується підписати договір.

Передбачається, що новий договір замінить сотні документів, які регулюють нині торгові відносини між країнами СНД. Проект договору включає низку чинних норм Всесвітньої організації торгівлі, охоплює комплекс питань, що стосуються відміни митних зборів і кількісних обмежень у взаємній торгівлі.

Документ також регламентує правила визначення країни походження товарів, застосування обмежень у торгівлі з третіми країнами, свободу транзиту, реекспорт, спеціальні захисні заходи, антидемпінгові і компенсаційні регулятори взаємної торгівлі, питання конкуренції і надання субсидій, технічні бар`єри в торгівлі, санітарні і фітосанітарні заходи, митний контроль, правила вирішення суперечок.