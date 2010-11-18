Міжбанк закрився котируваннями 7,9450/7,9515 грн./дол

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9460/7,9520, на 12:00 звузився спред 7,9465/7,9500. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних позначках 7,9450/7,9515 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2543/0,2546, на 12:00 ціни виросли до 0,2554/0,2555. На час закриття ціни досягли рівня 0,2556/0,2557. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0549 (-0,3276).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3585/1,3587, а на 12:00 виросли до 1,3647/1,3649. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7960/10,8065, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,8305/10,8410. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму 10,8410/10,8560.