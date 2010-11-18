ВР перервала розгляд ПК і розглядає законопроект про зміни до регламенту

Верховна Рада України розпочала на вечірньому засіданні розгляд проекту змін до Регламенту Верховної Ради України в частині виду і способу голосування за зміни до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, задля цього було перервано розгляд проекту Податкового кодексу. Сьогодні комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики і організації роботи ВР розглянув даний законопроект, він одразу ж був в той же день, внесений на розгляд парламенту.

Народний депутат України, член регламентного комітету Сергій САС наголошує на порушенні регламенту ВР у зв’язку із розглядом вже сьогодні даного законопроекту.