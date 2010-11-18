У Новомосковську підприємці ринку не вийшли на роботу, протестуючи проти прийняття ПК

Сьогодні у місті Новомосковськ Дніпропетровської області підприємці центрального ринку не вийшли на роботу, протестуючи проти прийняття нового Податкового кодексу.

Про це журналістам у Дніпропетровську повідомив один з організаторів акції протесту.

За його словами, центральний ринок Новомосковська закритий з 7 год. ранку. Підприємці ринку також звернулися до своїх колег, які працюють у міській торговельній мережі з проханням підтримати акцію протесту.

Як стало відомо, протестувальників у Новомосковську підтримало 70% власників магазинів, які призупинили торгівлю на декілька годин.

Центральний ринок Новомосковська нараховує близько тисячі торговельних місць.