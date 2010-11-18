У Луганську відкрився І Міжнародний інвестиційний форум

Сьогодні в Луганську почав роботу І Міжнародний інвестиційний форум.

Як передає кореспондент УНІАН, в роботі форуму беруть участь 114 представників різних компаній з 15 країн ближнього і дальнього зарубіжжя, зокрема, Європи і Близького і Далекого Сходу.

Україну на форумі представляють близько 350 учасників, з яких 126 – представники інвестиційних компаній. Зокрема, 14 підприємств Луганської області представили на форумі 40 інвестпроектів.

Форум триватиме два дні. Серед гостей форуму – віце-прем`єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ, член наглядової ради «Укрсиббанку», глава корпоративного і інвестиційного бізнесу BNP Paribas в Україні Домінік МЕНЮ, віце-президент «ТНК-ВР Комерс» Сергій ДОРОЖКИН та інші.

Сьогодні учасники форуму обговорюють шляхи співпраці бізнесу і влади в реалізації інвестиційних проектів Луганського регіону. Серед обговорюваних питань – умови фінансування і практика реалізації інвестиційних проектів в Луганській області, а також інвестиційний клімат в Україні з погляду бізнесу.