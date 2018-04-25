Транш МВФ – чергова доза для кредитоманів

До кінця року в Україну очікується надходження другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by. Для отримання чергової порції фінансової допомоги залишилося дотриматися однієї формальності – підписати Меморандум і лист про наміри. Цю обов`язкову процедуру Кабмін обіцяє завершити до 30 листопада. Тоді і стануть зрозумілі основні завдання влади, які необхідно виконати до наступного вливання ззовні, якщо, звичайно, документи оприлюднять, що необхідно згідно з міжнародною практикою. Потім рада директорів МВФ повинна винести свій вердикт. І якщо він, що найімовірніше, буде позитивним, то 1,6 млрд. дол. займуть відведені їм ніші в українській коллапсуючій економіці.

Фонд розписав...

Яка саме доля чекає виділені кошти, розповів керівник представництва МВФ в Україні Макс Альєр. Так, 1 млрд. дол. буде направлено для покриття дефіциту держбюджету, а 600 млн. дол. – в резерв Національного банку.

У принципі, місія, яка працює у нас з 3 листопада, позитивно оцінює виконання владою узятих на себе зобов`язань. Одне тільки її збентежило – зростання держборгу, який, за її ж прогнозом, до кінця року може досягти 40-44% ВВП. Та не біда, в Європі планка дефолту – 60% ВВП. Так-сяк до неї дотягнемо.

Основні умови, які озвучив М.Альєр, - дефіцит бюджету в 2011-му не повинен перевищувати 3,5% ВВП, бюджет «Нафтогазу» - бездефіцитний (у 2009 році - 2,5% ВВП, прогноз на ц.р. - 1% ВВП).

Сумнозвісний Податковий кодекс повинен бути нейтральним по відношенню до прибуткової частини бюджету, а скорочення його дефіциту стосуватимуться тільки витратної частини при збереженні соцзобов’язань.

Що стосується валютної політики, то тут дещо підняв завісу НБУ. Регулятор не виключає, що «благодійник» вважатиме за доцільне посилити волатильність гривні. Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Арбузов, «МВФ хоче від нас, щоби ми більш волатильно змінювали курс і йшли за ринком». Він також не виключив, що за результатами роботи з місією МВФ можуть бути переглянуті цільові показники з кредитної емісії.

Кажучи про банківську систему України, М.Альєр відзначив, що вона достатньо ліквідна і капіталізована. Але необхідно реструктуризувати проблемні кредити. Кажуть, що головне питання, яке розглядається зараз, - доля рекапіталізованих банків, які МВФ пропонує об`єднати, при цьому один з них продати. Уряд так заплутався в цьому питанні, що вирішив додатково залучити радників (у червні 2009 року Кабмін ухвалив рішення рекапіталізувати «Укргазбанк», «Родовід Банк» і банк «Київ»).

***Нова програма співпраці по кредиту stand-by схвалена в липні 2010 року. Вона передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних. Перший транш Україна отримала відразу після схвалення програми у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш очікується в грудні.

Турбота згори, а не ззовні

Ще одне делікатне питання – підвищення пенсійного віку, спершу для жінок, на чому наполягав МВФ. І хоча влада заявила, що відмовилася від виконання цієї умови, проблема залишається. За словами віце-прем`єр-міністра Сергія Тігіпко, уряд знайшов компенсатори тих доходів, які планувалося одержати до Пенсійного фонду від такої реформи. Він не озвучив подробиці, але уточнив, що мета буде досягнута за рахунок скорочення витратної частини Пенсійного фонду. Як кажуть, без 100 грамів не розібратися – поповнити бюджет, не обмежуючи при цьому соціальні виплати, але разом з тим урізавши витратну частину?..

І ще цікавий момент. Напередодні нинішніх переговорів з МВФ влада довго нас переконувала, що підвищення пенсійної планки – життєва необхідність і світова практика. А зараз, напевно, з урахуванням обурення громадськості пенсійними нововведеннями, яке може посилити всенародне протистояння Податковому кодексу, що незворотньо позначиться на іміджі влади, а головне – хвилювання можуть вийти з-під її контролю, свою думку різко змінила. Як підкреслив прем`єр-міністр Микола Азаров, говорити про підвищення пенсійного віку можна лише у разі збільшення середньої тривалості життя в Україні. Ця заява, звичайно, радує – значить, керівництво в курсі, що ця сама тривалість життя українців одна з найнижчих в світі, якщо зняти з рахунків, наприклад, Гондурас, з яким ми в більшості рейтингів щодо економічної ситуації традиційно йдемо майже паралельно.

Зараз в країні проводиться пенсійна реформа. У результаті ми одержимо наступне – держава гарантуватиме певний мінімум пенсійних виплат, а основна частина пенсії складатиметься з особистих внесків на персональний рахунок протягом трудового стажу. Так от, в Раді знаходиться в очікуванні другого читання законопроект, який передбачає впровадження в життя персональних накопичувальних пенсійних рахунків. Якщо парламент прийме документ до кінця року, то другий етап пенсійної реформи з 2011-го вступить в дію. Цим і буде знято навантаження на Пенсійний фонд, що може відстрочити на кілька років підвищення пенсійного віку. Навіщо тоді, питається, потрібно було лякати народ, адже Кабмін краще за нас в курсі, які закони на черзі, а які в дальній скриньці. Швидше за все, захотілося трохи пропіаритися, мовляв, ось ми які - відстояли національні інтереси, все – для народу. Але піар піаром, а дефіцит Пенсійного фонду досяг 60 млрд. грн. Можна сказати, що цей показник нічим не поступається аналогічного показника держбюджету – більше 52 млрд. грн. (у 2,2 раза більше, ніж в 2009 році). Ситуація – гаплик.

До речі, М.Азаров розповів, як буде уряд діяти в плані пенсій. Кабмін має намір розібратися з тим, хто виходить на заслужений відпочинок в 35-40 років. Отже, братці військові, не тільки слабку стать чекають зміни.

Нагадали про себе в переговорах з МВФ і проблеми, які вже встигли підзабутися. Наприклад, підвищення ціни газу для населення до відповідного ринкового рівня. Перше підвищення було проведене з 1 серпня на 50%, наступного слід чекати з квітня 2011-го. І, звичайно, тут же будуть переглянуті тарифи на ЖКП. Як показує практика, подорожчання комуналки неминуче веде до різкого зниження рівня оплати. Ось тут і спливає ще одна проблемка, яка нас торкнеться безпосередньо, – відновлення пені за заборгованість зі сплати комунальних послуг. Дуже малоімовірно, що дана ідея – пропозиція МВФ. Швидше, бажання влади себе забезпечити. Першим ще в липні ц.р. про можливе введення штрафних санкцій заявив С.Тігіпко. Як виявилось, ініціативи Кабміну переросли в законопроект. Справа за парламентом.

Залишається тільки сподіватися, що «пентхаус суспільства» пригадає про «нижні поверхи». Але, здається і тут питання вже вирішене. Наприклад, коментуючи ситуацію з Податковим кодексом, зокрема, перспективу залишитися без роботи більшості «спрощенців», М.Азаров відзначив: «Спрощена система була запроваджена, якщо я не помиляюся, в 1997 році і була реакцією держави на те, що у нас мільйони людей не могли знайти роботу в результаті кризи економіки. Зараз ми виходимо з кризи і зацікавлені в тому, щоби у нас розвивалося виробництво. І ми готові працювати над тим, щоби людям, які змушені були за обставинами піти на ринки, була надана висококваліфікована, високооплачувана робота». Тобто, влада попрацює. Вловили фішку – виявляється ми в кризі з 1997 року. Правда, на шкірі своїй ті, про кого спробують поклопотатися, ще з 1991-го це відчувають.

Гра в необхідність

Але це все лірика, а головне – транш МВФ. Не перестаєш задаватися питанням, так навіщо нам потрібні ці гроші, якщо ми тільки нарощуємо борги, а куди кошти Фонду діваються, дотепер нікому не зрозуміло. Причому з 2008 року.

***Міжнародний валютний фонд в листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. дол. У цілому, з 2008 року Україна одержала три транші допомоги МВФ на загальну суму в 12 млрд. дол. У кінці листопада 2009 року фонд припинив співпрацю з Україною до завершення президентських виборів. Згодом співпраця була відновлена.

Прослідковується цікава тенденція. Якщо раніше ми постійно хвилювалися – дасть гроші МВФ чи ні, то зараз абсолютно не сумніваємося в цьому. Фінансовий експерт Ерік Найман пояснює це тим, що Україна сьогодні є свого роду взірцем «порятунку Фондом окремо взятої країни».

А заступник директора з наукової роботи Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валерій Новицький упевнений, що Міжнародному валютному фонду невигідно втрачати такого партнера, як Україна, оскільки сьогодні за загальним обсягом боргу перед МВФ ми поступаємося тільки Румунії.

На думку В.Новицького, вимоги фонду щодо продовження кредитування України можна назвати ультиматумом, при цьому українська влада йде на його виконання, особливо не опираючись. «Україна висить на гачку, і це йому (МВФ) вигідно», – вважає він.

В.Новицький вважає, що і самій українській владі може бути вигідний стан речей, який склався на сьогодні, враховуючи відсутність програмно-цільового підходу до розвитку країни. Заяви, що з залучених коштів кредиту МВФ практично нічого не витрачено, говорять лише про те, що у верхів немає чіткого плану інвестування в ті чи інші стратегічно важливі для країни галузі. «Найгірше, що можна зробити з грошима МВФ, – це не витрачати їх, а зберігати як резерв. Потрібно вкладати в реальний сектор економіки, при цьому дотримуючись цільового підходу, якого країні і не вистачає», - підкреслює експерт.

На його думку, МВФ не потрібна Україна як країна з сильною економікою, адже така країна вже не потребуватиме великих обсягів кредитної підтримки, а це означає, що Фонд втратить стратегічного партнера, клієнта.

Як відзначив В.Новицький, враховуючи обсяг боргу перед фондом і економічну ситуацію, що склалася в країні, Україна і МВФ ще довго тісно співпрацюватимуть. «Україна дуже глибоко заковтнула гачок, на якому висітиме ще років п`ятдесят. Але якщо ефективно використовувати гроші, то можна скоротити термін ув`язнення», - підкреслив експерт.

Влада пояснює важливість кредиту МВФ можливими ризиками. За словами М.Азарова, «в першу чергу, ці кошти нам потрібні не як ресурс на поточні потреби, а як резерв, який перекриває ризики першого етапу проведення реформ, а також як сигнал міжнародним інвесторам, що Україні можна знову довіряти і вважатися абсолютно надійним партнером».

Тим часом, на думку В.Новицького, «доцільності (у залученні чергового траншу) немає абсолютно ніякої. Уряд досить уміло вийшов з фінансового дефіциту, який існував, і нормалізував ситуацію. Сам же керівник уряду заявляв про те, що гроші МВФ взагалі не витрачені, а лежать в резервах. Не потрібно залучати кредитні кошти тільки для того, щоби підтримувати гривню».

Отже, дорогі багатостраждальні співвітчизники, потрібні гроші чи ні, але позику візьмуть, хто ж з НИХ відмовиться від «шари», якщо розраховуватися все одно доведеться нам з вами. Через це не варто хвилюватися, давайте поговоримо про майбутнє, а попереду – подорожчання газу і всього іншого разом з ним, пеня за те, що ми не зможемо все необхідне для виживання оплатити, зростання безробіття через ухвалення Податкового кодексу і важка рабська праця завдяки Трудовому кодексу. Загалом, усе як завжди..

Олена Бистрицька (УНІАН)