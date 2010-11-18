Верховна Рада ухвалила Податковий кодекс

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні й у цілому Податковий кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час голосування і після того, як на табло висвітилася необхідна кількість голосів для позитивного рішення, представники опозиції вигукували: «Ганьба».

При цьому голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що «в процесі оформлення цього закону» його буде розділено на 2 – Податковий кодекс і на закон, який стосується внесення змін до інших законів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу.

В.ЛИТВИН також наголосив, що напрацьовані уточнення до Податкового кодексу, які становлять 32 сторінки. Він наголосив, що комітет ВР з питань митної та податкової політики разом з урядом має їх опрацювати і «ми оформимо їх як зміни до закону», тобто до Податкового кодексу України перед тим як Податковий кодекс буде підписаний головою ВР та направлений на підпис Президенту України.

Як повідомляв УНІАН, під час розгляду у другому читанні проекту Податкового кодексу немало статей та норм відкладалося для узгодження позицій між парламентом та урядом.

В.ЛИТВИН підкреслив, що під час підготовки Податкового кодексу і уряд, і парламент намагалися «знайти компроміс між тими хто платить податки і потребами і зобов’язаннями держави, які вона має виконувати в соціальній сфері».

Він зазначив, що сьогодні в Україні «кожна друга сім’я має пільги», але при потребі 44 млрд. на їх виплату фактично виділяється лише 5 млрд.». В.ЛИТВИН при цьому визнав, що «не все вдалося зробити».