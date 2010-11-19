Ярошенко вважає Податковий кодекс цілком збалансованим документом

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО запевняє, що прийнятий учора Податковий кодекс є цілком збалансованим документом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години питань до уряду.

"Прийнятий Податковий кодекс абсолютно збалансований для того, щоб бізнес працював в усіх напрямах ефективно", - сказав він.

За словами Ф. ЯРОШЕНКА, Податковий кодекс формує конкурентне середовище для усіх громадян України.

Міністр фінансів також додав, що Податковий кодекс не збільшує фіскальний тиск на платників податків, а, навпаки, - зменшує його.

"Зменшується податок на прибуток, зменшується податок на додану вартість, спрощена система адміністрування", - сказав він.

Крім того, Ф. ЯРОШЕНКО зазначив, що головна мета влади - не займатися фіскалізацією, а нормувати конкурентні вимоги до бізнесу.

"Ми вважаємо, що за рахунок прийняття Податкового кодексу ростимуть соціальні стандарти", - сказав він.