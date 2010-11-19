Ярошенко: у наступному році долар буде коштувати не дорожче 7,95 грн.
Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявляє, що Кабінет міністрів на 2011 рік прогнозує курс гривні до долара на рівні 7,95 грн. за 1 дол.
Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив сьогодні під час Години питань до уряду щодо бюджетного процесу.
Крім того, за словами Ф. ЯРОШЕНКА, згідно з прогнозами, наступного року номінальний ВВП складатиме 1 трильйон 253 млрд. грн., реальний, - 4,5 трильйона гривен.
При цьому, за словами Ф. ЯРОШЕНКА, інфляція складатиме наступного року 8,9%, а індекс цін виробників - 11,3%.
Міністр фінансів також зазначив, що, згідно з прогнозами, фонд оплати праці складатиме 391 млрд. грн.
Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.
Номінальний ВВП за 2009 рік склав 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше - 912 млрд. 563 млн. грн. Падіння ВВП по кварталах у 2009 році, порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у першому кварталі 2009 р. падіння ВВП склало 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у другому кварталі - залишилося на рівні 17,8%, як повідомляли раніше, у третьому кварталі - 16% (раніше повідомляли про 15,9%), у четвертому кварталі - 6,8% (7%).
Зростання ВВП України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року, у постійних цінах 2007 року, склало 4,8%.
Зростання за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) склало 5,9%.
Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, склало 3,8%.
Номінальний ВВП за другий квартал ц.р. склав 262,365 млрд. грн.