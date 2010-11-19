Тігіпко прогнозує, що Янукович скоро підпише Податковий кодекс

Віце-прем'єр-міністр з економічних питань Сергій ТІГІПКО прогнозує, що Президент Віктор Янукович скоро підпише Податковий кодекс, який прийняла учора Верховна Рада України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО повідомив сьогодні депутатам на сесії Дніпропетровської обласної ради.

"Я упевнений, що він буде підписаний Президентом, якщо там в останню мить не були внесені якісь істотні зміни", - сказав С. ТІГІПКО.

На думку С. ТІГІПКА, Податковий кодекс дуже непогано збалансований і підтримує, у першу чергу, малий і середній бізнес. У той же час С. ТІГІПКО зазначив, що в кодексі були питання, які потребують коригування, але вони зачіпали тільки дуже дрібний бізнес.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому Податковий кодекс України. За це рішення проголосували 269 з 348 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

18 листопада була створена координационниый рада підприємців, які виступають проти Податкового кодексу, розробленого урядом Миколи АЗАРОВА.

Рада вимагає від Президента ветувати Податковий кодекс, в іншому випадку підприємці обіцяють ініціювати проведення Всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України і Верховної Ради України. Також вони погрожують безстроковими страйками.