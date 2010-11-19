Рада знову відкоригувала Податковий кодекс

Верховна Рада відкоригувала Податковий кодекс, ухвалений на вечірньому пленарному засіданні в четвер, 18 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 258 народних депутатів з 356, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань податкової політики Віталій ХОМУТИННИК, ці зміни стосуються термінології кодексу, нумерації статей та тих позицій, які лунали від суб’єктів законодавчої ініціативи. Всього такі корекції, за його словами, складають 18 сторінок тексту. «Ми відпрацювали цей текст з юридичним управлінням Верховної Ради», - сказав В.ХОМУТИННИК.

За його словами, ці корекції стосуються, зокрема, доходів фізичних осіб, пільг для учасників бойових дій та інвалідів І та ІІ груп. «Тобто, йде знижка 150% для учасників бойових дій і 200% - для учасників бойових дій, які є інвалідами», - сказав він.

Також корекції стосуються торгівельної націнки та оподаткування податку на додану вартість торгівельної націнки в агропромисловому комплексі тощо.

В.ХОМУТИННИК також додав, що до списку видів діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування, додано 7 пунктів.

При голосуванні голова ВР Володимир ЛИТВИН не уточнив, в якому саме вигляді корегується Податковий кодекс – у вигляді постанови чи у вигляді закону. Так само голова ВР не назвав і номер документа, що ухвалюється.