Договір про вільну торгівлю країн СНД буде готовий до кінця року – рішення

Під час засідання Ради голів урядів країн СНД в розширеному складі прийнято рішення підготувати остаточний варіант договору про вільну торгівлю між країнами СНД до кінця поточного року, з тим, щоб документ можна було підписати навесні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було схвалене усіма без виключення головами урядів країн СНД.

У своєму виступі прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН підкреслив, що новий договір буде складений з урахуванням принципів і норм Світової організації торгівлі і замінить "морально застарілу" угоду про вільну торгівлю країн СНД 1994 року.

"Вважаю, що до кінця року новий договір можна підготувати до підписання", - сказав В. ПУТІН.

При цьому він сказав, що на цей момент є деякі розбіжності між країнами щодо редакції документу. Проте, найближчим часом вони можуть бути усунені. "Є окремі зауваження, міркування, але у нас є час для того, щоб повернутися до цього документу, подумати… Підписувати його ми маємо намір вже наступного року", - сказав В. ПУТІН.

У свою чергу, міністр економічного розвитку Росії Ельвіра НАБІУЛЛІНА повідомила, що наступний раунд переговорів за договором про зону вільної торгівлі відбудеться 21-23 грудня. Вона підкреслила, що на сьогодні в основному вирішена більшість спірних питань. Проте, є ряд запитань, які вимагають уточнення.

Передусім, зазначила Е.НАБІУЛЛІНА, необхідно прискорити внутрішньодержавні процедури для ратифікації угоди за правилами визначення країни походження товару. Вона підкреслила, що відповідна угода повинна набути чинності не пізніше набуття чинності угоди про вільну торгівлю.

За словами Е. НАБІУЛЛІНОЇ, досягнута домовленість про те, що норми договору про вільну торгівлю країн СНД застосовуватимуться до Росії, Білорусії і Казахстану у тій частині, у якій вони не суперечать нормам Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Також міністр економрозвитку сказала, що новий договір про вільну торгівлю повинен замінити діючі двосторонні угоди між країнами СНД про двосторонню торгівлю. "Треба погоджувати юридичний механізм, який би зробив процес припинення дії старих угод практично автоматичним", - сказала вона.

Е. НАБІУЛЛІНА також підкреслила, що країни СНД повинні погоджувати список вилучень з режиму вільної торгівлі. "Ми сподіваємося, що нам це вдасться зробити найближчим часом".

За її словами, після узгодження договору про вільну торгівлю до кінця року країнами СНД документ буде винесений на внутрішній розгляд у кожній з країн - членів співдружності, і навесні 2011 року документ буде готовий до підписання.

"У нас прохання дати політичну вказівку переговорним командам завершити переговори до кінця цього року. На наш погляд, це цілком реально", - сказала Е.НАБІУЛЛІНА.

Як повідомляв УНІАН, для участі в засіданні Ради голів урядів країн СНД в Санкт-Петербург прибув прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

У складі делегації України також міністр економіки Василь ЦУШКО і заступники міністрів фінансів, утворення і науки, охорона здоров'я юстиції і АПК.