Тури не подорожчають, так як ПК не збільшує податки для туристичних послуг — АЛТУ

Тури не дорожчатимуть, оскільки до туроператорів прислухалися, і залишили без змін в Податковому кодексі базу оподаткування туристичних послуг. Про це УНІАН повідомили в Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ).

Як зазначають в АЛТУ, Верховна Рада України прийняла в другому читанні проекту Податкового кодексу України нову редакцію статті 207 "Порядок оподаткування туристичних послуг" з урахуванням пропозицій, розроблених і запропонованих Асоціацією.

При цьому, проектом ПК, який був прийнятий в першому читанні, пропонувалося обкладати ПДВ усю вартість туристичного продукту. Це привело б до зростання вартості турпродукту для споживача, і, як наслідок, до зменшення турпотоку і податкових зборів.

У ПК залишили чинну базу: ПДВ і надалі обкладатиметься маржа, тобто різниця між прибутками і витратами туроператора (турагента), пов'язаними зі створенням і реалізацією турпродукту. Відповідно, тури для кінцевого споживача не подорожчають.

У той же час, в АЛТУ зазначають, що істотною вадою є те, що термінологія проекту Податкового кодексу йде в розріз з термінологією Закону України "Про туризм". Тепер виникає насущна необхідність гармонізувати понятійний апарат в галузі туризму України з директивами і стандартами Євросоюзу і рекомендаціями Всесвітньої туристичної організації. Як сказано у повідомленні, це необхідно, щоб підвищити конкурентоспроможність вітчизняних туроператорів на міжнародному ринку.

Наприклад, термін "туристичний ваучер", використовуваний у тексті проекту, відповідно до Закону України "Про туризм" - це форма письмового договору на туристичне обслуговування, до того ж, це документ строгої звітності. А отже, впровадження неодмінно приведуть до посилення адміністративного тиску на суб'єктів туристичної діяльності. Згідно ж з "Міжнародною готельною конвенцією", яку використовують туроператори країн Євросоюзу, ваучер - це документ, за яким турагент переймає на себе зобов'язання сплатити послуги готелю, які надають туристові.

Зараз ваучер як форма письмового договору не обов'язковий для використання на території України. Як зазначають в АЛТУ, туристичний ваучер як такий жодним чином не вплине на підвищення рівня туристичного обслуговування і не забезпечить дієвого контролю якості і повноти надання туристичних послуг.

На думку туроператорів-членів АЛТУ, доцільним є впровадження на законодавчому рівні типового договору на туристичне обслуговування. Як вважають в АЛТУ, через відсутність такого на туристичному ринку України, кожен туроператор зараз користується своїм варіантом договору, що не завжди захищає права туристів.

Довідка УНІАН. Асоціація лідерів турбізнесу України (АЛТУ) створена у 2007 році провідними туроператорами України. Члени Асоціації: "АГЕНТСТВО" Пан Укрейн ", " Відерштраль "," Експрес-вояж ", група компаній" Кандагар "," САМ "," TEZ TOUR "," TUIУкраина "," ТУРОПЕРАТОР "ПРОЛАНД", "TУРТЕСС ТРЕВЕЛ", "ТУРИСТИЧНИЙ КЛУБ", "ТАСС Тревел".

Загальна частка членів АЛТУ на туристичному ринку України оцінюється приблизно в 70% у виїзному і понад 30% у внутрішньому туризмі.