ВР відкоригувала Податковий кодекс, який прийняли учора

Верховна Рада відкоригувала Податковий кодекс, прийнятий на вечірньому пленарному засіданні у четвер, 18 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 258 народних депутатів з 356 зареєстрованих в сесійній залі.

Як сказав голова Комітету ВР з питань податкової політики Віталій ХОМУТИННИК, ці зміни стосуються термінології кодексу, нумерації статей і тих позицій, які звучали від суб'єктів законодавчої ініціативи. Всього такі корекції, за його словами, складають 18 сторінок тексту. "Ми відпрацювали цей текст з юридичним управлінням Верховної Ради", - сказав В. ХОМУТИННИК.

За його словами, ці корекції стосуються, зокрема, прибутків фізичних осіб, пільг для учасників бойових дій і інвалідів І і ІІ груп. "Тобто йде знижка 150% для учасників бойових дій і 200% - для учасників бойових дій, які є інвалідами", - сказав він.

Також корекції стосуються торговельної націнки і оподаткування податку на додану вартість, торговельної націнки в агропромисловому комплексі і тому подібне

В. ХОМУТИННИК також додав, що до списоку видів діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування, додано 7 пунктів.

При голосуванні голова ВР Володимир ЛИТВИН не уточнив, у якому саме виді коригується Податковий кодекс - у вигляді постанови або у вигляді закону. Також голова ВР не назвав і номер документу, який приймається.