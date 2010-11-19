«Ощадбанк Росії» відновив кредитування фізичних осіб

"Ощадбанк Росії" (м. Київ) відновив кредитування фізичних осіб.

Як зазначено у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН, "Ощадбанк Росії" почав кредитування фізичних осіб на купівлю житла.

Як повідомляли раніше, з початку фінансової кризи "Ощадбанк Росії" припинив видачу кредитів фізичним особам.

Довідка УНІАН. АТ "Ощадбанк Росії" (м. Київ) зареєстровано в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ "Ощадний банк Російської Федерації" (м. Москва).

Активи банку на 1 жовтня 2010 року склали 8,395 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 7,505 млрд. грн., зобов'язання - 7,341 млрд. грн., статутний капітал - 2,310 млрд. грн., власний капітал - 1,054 млрд. грн.

"Дочірній банк Ощадбанку Росії" у січні-вересні 2010 року отримав збиток 1,487 млрд. грн.