Тігіпко: ВР через два тижні розгляне зміни до Митного кодексу

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО прогнозує, що Верховна Рада за два тижні розгляне зміни до Митного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С. ТІГІПКО повідомив журналістів в ході сесії Дніпропетровської обласної ради.

"Митний кодекс готовий, над ним зараз працюють юристи Кабміну, його потрібно "причесати" трішки юридично", - сказав віце-прем'єр.

За його словами, основним завданням вдосконаленого Митного кодексу буде уніфікація законодавства.

С. ТІГІПКО також зазначив, що зараз "потрібно виходити на кодифікування будь-якого законодавства", оскільки це підвищить його ефективність.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК заявив, що зміни до чинного Митного кодексу можуть бути прийняті парламентом у лютому 2011 року.

Довідка УНІАН. Митний кодекс набув чинності 1 січня 2004 року.