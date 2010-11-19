Більшість українців вважають, що економічна ситуація в країні за останні вісім місяців погіршилася

Більшість українців вважають, що економічна ситуація в Україні за останні вісім місяців погіршилась

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування на тему «Відносини між Україною і ЄС», проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, 61,4% респондентів вважають, що економічна ситуація в Україні за останні вісім місяців погіршилась. З них варіант відповіді «точно погіршилась» обрали 35,8%, «скоріше погіршилась» - 25,6% респондентів. При цьому кожен п`ятий громадянин України (20,4%) висловив думку, що за останні вісім місяців ситуація в країні покращилась. З них 15,6% вибрали відповідь «скоріше покращала», а 4,8% - «точно покращилась». Важко відповісти на це запитання 18,2% опитаних.

Майже половина українців (44,8%) вважає, що рівень корупції в Україні за останні вісім місяців не змінився. Майже третина громадян (31,2%) висловили думка, що рівень корупції в нашій країні за цей період збільшився, а кожен десятий опитаний (10,8%) вважає, що, навпаки, зменшився. Важко відповісти на це запитання 13,2% респондентів.

***Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Відносини між Україною і ЄС» з 15 по 18 листопада 2010 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1 тис. респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.