Експерт: уряд віднісся формально до питання скорочення податків і зборів

Кабінет міністрів, прагнучи задекларувати успішне виконання обіцянки скоротити кількість податків і зборів, підійшов формально до виконання цього завдання. Таку думку висловив УНІАН завідувач сектором грошово-фінансової стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Олексій МОЛДОВАН.

Експерт відзначає, «що прийнятий проект Податкового кодексу, який серед іншого повинен замінити Закон України «Про систему оподаткування», дійсно зменшує кількість платежів: замість 29 загальнодержавних і 14 місцевих пропонується ввести, відповідно, 18 і 5 платежів. Проте, для реалізації цієї мети, КМУ ліквідовував ті податки і збори, які в принципі не створювали додаткового фіскального тиску на економіку (збір з власників собак, податок на промисел, збір за участь в перегонах на іподромі і ін.), або просто перерозподіляли кошти на підтримку окремих сфер. Зокрема, збір за проведення гастрольних заходів, який прямує до спеціального фонду бюджету, використовується як інструмент підтримки вітчизняної культури за рахунок оподаткування діяльності в Україні іноземних артистів. Його відміна навряд чи відчутно полегшить податковий прес на економіку. Аналогічне зауваження стосується і збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, який пропонується відмінити.

Як підкреслює експерт, також Кабмін виключив (але не ліквідував) з системи оподаткування ряд платежів, надавши їм інший режим (неподаткових платежів), що для їх платників абсолютно не полегшує життя. «Наприклад, як і раніше, стягуватиметься, але вже просто не вважатиметься обов`язковим податковим платежем, плата за ліцензії, реєстраційний збір за проведення державної реєстрації, збір на обов`язкове державне пенсійне страхування (стягуваний з окремих видів господарських операцій), державне мито, єдиний збір, який стягується в пунктах пропуску через державний кордон України, збір до Фонду гарантування внесків фізичних осіб», - пояснив О.МОЛДОВАН.

На думку експерта, «скорочення кількості державних податків і зборів є позитивним кроком. Проте воно повинне бути не самоціллю, а одним з механізмів зниження фіскального тиску на економіку».