Експерт: Податковим кодексом фактично "запроваджується податкове шпигунство"

У порівнянні з чинним законодавством податкова служба отримала значні додаткові права і повноваження, фактично їй надано право тлумачити податкове законодавство. Таку думку висловив УНІАН завідувач сектором грошово-фінансової стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Олексій МОЛДОВАН.

Як відзначив експерт, кодексом визначається, що податкове роз`яснення – оприлюднення узагальненої позиції контролюючого органу щодо практичного використання конкретних норм законів або нормативно-правових актів з питань адміністрування податків або зборів, контроль за стягуванням яких покладено на цей контролюючий орган. Податкове роз`яснення повинне бути затверджене наказом Міністерства фінансів і зареєстроване Міністерством юстиції.

"При таких обставинах податкова легітимно може нівелювати дію презумпції правомірності рішень платника, видавши власне тлумачення спірного положення, яке навряд чи буде на користь платників податків”, - відзначає експерт.

Також, за словами О.Молдована, запроваджується новий вид податкових перевірок – фактичні. Перевірятися можуть практично всі аспекти господарської діяльності підприємства, а проводитися перевірка може за наказом керівника органу державної податкової служби і без попередження платника податків.

Важливою новацією, підкреслює експерт, є те, що при проведенні перевірки посадовцями може проводитися хронометраж господарських операцій. "Дане поняття для України нове. Хронометраж – процес спостереження за веденням господарської діяльності платника податків, який здійснюється під час проведення фактичних перевірок і застосовується органами державної податкової служби з метою встановлення реальних показників про діяльність платника податків. Він здійснюється безпосередньо на відповідному виробництві. Іншими словами, вводиться податкове шпигунство", - пояснив експерт.

О.Молдован підкреслив, що вводиться і широкий перелік непрямих інструментів визначення бази оподаткування (звичайні цінні, ділова мета), а також податкова служба фактично отримує право визначати базу податку на доходи фізичних осіб, внески в пенсійний і страхові власним рішенням.

"За результатами фактичної перевірки вона може прирівняти будь-яку фізичну особу (зокрема, самозайнятих), якій підприємство виплатило певну суму коштів за надання послуг або постачання товарів, до штатного працівника цього підприємства і, відповідно, донарахувати прибутковий податок і соціальні внески", - пояснив експерт.

Окрім перерахованих повноважень, за словми О.Молдована, проект кодексу містить ще численні локальні зміни, що розширюють права і повноваження контролюючих органів і їх посадовців. "А ось щодо підвищення відповідальності, принаймні, за такі кричущі порушення як відмова від прийому податкових декларацій, неповернення підтвердженої суми відшкодування ПДВ, здирство відкатів за відшкодування податку «живими» грошима, розстрочки, відстрочення і списання заборгованості окремим компаніям, видача свідоцтв платників єдиного податку СПД, які не мають на це права, то такі норми в кодексі знайти досить складно", - підсумував експерт.