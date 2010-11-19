Експерт: Податковий кодекс чинитиме змішаний вплив на українську економіку

Прийнятий вчора Верховною Радою Податковий кодекс чинитиме змішаний вплив на українську економіку.

Така точка зору міститься в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленому аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.

На його думку, «ухвалення Податкового кодексу – це початок необхідного перегляду української податкової системи». З новим податковим законодавством уряд має намір зменшити податковий тягар для приватних компаній, урізавши ставки податків, скоротивши кількість податків і мит і створивши пільгові умови для окремих секторів економіки. Зокрема, податок на прибуток буде урізаний на 2 процентних пункта - до 23% в 2011 році, з подальшим зменшенням до 16% в 2016 році. Ставка ПДВ буде урізана до 17%, починаючи з 1 січня 2014 року.

Очікується, відзначив О.ЛОЗОВИЙ, що перегляд матиме нейтральний ефект на доходи бюджету в 2011 році. Проте, встаючи на шлях поступового зниження ставки податку на прибуток, Кабмін повинен буде здійснити перегляд бюджетних витрат для збереження дефіциту в рамках 3,5% від ВВП в 2011 році і 2,5% від ВВП в 2012 році. «Таким чином, тоді як Податковий кодекс зменшує податкове навантаження для крупних компаній, уряду необхідно буде провести консолідацію бюджетних витрат в подальші роки», - підкреслив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада т.г. Верховна Рада прийняла Податковий кодекс.