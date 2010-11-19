Кужель: Коли намагаються встановити жорсткий режим, то в першу чергу намагаються притиснути малий і середній бізнес

«Коли намагаються встановити жорсткий режим, то в першу чергу намагаються притиснути малий і середній бізнес». Про це в інтерв’ю УНІАН заявила колишній голова Держкомпідприємництва, заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра КУЖЕЛЬ.

Вона зазначила, що була впевнена, що нова влада України піде на згортання спрощеної системи оподаткування. «Адже насправді їм не потрібна демократія. Малий і середній бізнес - це обличчя демократії. Вони нічого не бояться, вони не залежать від директора заводу, вони можуть заробити на відпочинок, на продукти, вони можуть побудувати собі квартиру, вони не залежать ні від яких партій. І вони дуже мобільні в своєму прояві невдоволення. Коли намагаються встановити жорсткий режим, то в першу чергу намагаються притиснути малий і середній бізнес».

За словами О.КУЖЕЛЬ, «найперші декрети Леніна були направлені проти ремісників, фактично забороняючи їх. Коли його запитали, чому він це робить, то він відповів: це самодіяльне населення. А самодіяльне, означає незалежне. Я коли дізналася про цей факт, була шокована від того, наскільки далекоглядним у реалізації плану був Ленін. Він добре розумів, що лінія партії і профспілок ніколи не буде для цих людей вирішальною і такою, що надихає. Вони не стоятимуть у черзі в списку за квартирою, путівкою або шматком ковбаси. Вони були залежні тільки від свого таланту і працездатності».

«Логіка влади не міняється. Самодіяльне і самозайняте населення небезпечне для влади, тому що воно – вільне», - зазначає О.КУЖЕЛЬ.

Довідка УНІАН. 18 листопада т.г. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Документом фактично скасовано спрощену система оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки використання пільг; скорочується ставка податку на прибуток, але розширюється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширюються повноваження податківців.

ПК викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці висунули Президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - ініціюватимуть проведення Всеукраїнського референдуму про недовіру Президенту і Верховній Раді, якщо В.ЯНУКОВИЧ не ветує Податковий кодекс.

Повний текст інтерв’ю з О.КУЖЕЛЬ читайте на сайті УНІАН: http://www.unian.net/ukr/news/news-407205.html