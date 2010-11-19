Податковий кодекс завдасть “потужного удару” по бюджету Києва - БЮТ у Київраді

В разі підписання Президентом Податкового кодексу, прийнятого вчора Верховною Радою, постраждає не лише малий і середній бізнес - Кодекс завдасть “потужного удару” по бюджету Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутатської фракції БЮТ у Київраді, про це заявив секретар фракції, член Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Сергій МЕЛЬНИК.

«Під час прийняття Податкового кодексу була проголосована поправка, внесена народним депутатом від Партії регіонів ХОМУТИННИКОМ, яка передбачає суттєве скорочення надходжень до столичного бюджету. Якщо раніше київський бюджет отримував податок з доходів фізичних осіб у повному обсязі, то з прийнятими змінами отримуватиме лише половину», - стверджує С.МЕЛЬНИК.

Депутат нагадав, що на сьогодні податок з доходів фізичних осіб становить понад 80% надходжень бюджету міста Києва.

«Таке зменшення надходжень бюджету Києва перетворить столицю на дотаційний регіон, який зможе існувати лише за рахунок подачок з державного бюджету. Таким чином нова влада, знищивши самоврядні права киян, хоче позбавити Київ і фінансової незалежності», - переконаний С.МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада 269-ма голосами прийняла в цілому Податковий кодекс.

Кодекс викликав хвилю протесту з боку підприємців по всій Україні, які в разі підписання Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ документа обіцяють провести Всеукраїнський референдум щодо дострокового припинення повноважень Президента України і Верховної Ради.