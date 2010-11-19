ПК передбачає звільнення фізкультурно-спортивних організацій від сплати податку за землю – Сафіуллін

Податковим кодексом України передбачено звільнення фізкультурно-спортивних організацій від сплати податку за землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН.

Він нагадав, що 18 листопада Верховна Рада ухвалила Податковий кодекс і, серед іншого, підтримала поправку про звільнення фізкультурно-спортивних підприємств, установ, організацій, баз олімпійської та паралімпійської підготовки тощо від сплати податку за землю.

Зокрема, зміни у розділі XIII "Плата за землю" статті 282 підпункті 282.1.9 викладено у такій редакції: “Від земельного податку звільняються: підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів України".

Р.САФІУЛЛІН привітав таке рішення парламенту та зазначив, що в разі набуття чинності кодексу, цей пункт буде “поворотним у підтримці і розвитку спортивної інфраструктури в країні”.

"Редакція зазначеної статті, яка була взята в проект Податкового кодексу із закону про плату за землю та прийнята у першому читанні, істотно ускладнювала процедуру вирішення питання пільгового земельного податку. Сьогоднішні зміни спрямовані на те, що ці підприємства просто звільняються від податку на землю", – сказав міністр.

Він пояснив, що раніше суми земельного податку від цих підприємств спрямовувалися на розвиток фізичної культури і спорту за напрямами і в порядку, визначеними Кабінетом міністрів. При цьому зарахування коштів земельного податку проводилося на спеціальний рахунок у Державному казначействі із подальшим їх отриманням підприємствами через низку складних бюрократичних процедур. Разом з тим, зазначив Р.САФІУЛЛІН, переважна більшість закладів фізичної культури і спорту є неприбутковими і у багатьох з них фінансування вистачає лише на заробітну плату, сплату обов`язкових державних платежів.

"Зміни, прийняті парламентом, дозволять у повному обсязі реалізувати пільгову систему оподаткування спортивних споруд, оскільки постановою Кабінету міністрів затверджується тільки перелік спортивних об`єктів для пільгового оподаткування", – зазначив Р.САФІУЛЛІН.

Він назвав важливою цю законодавчу норму, бо вона поширюється на всі заклади: і державні, і приватні, і заклади спортивних товариств тощо.