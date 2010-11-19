Литвин заявляє, що не у захваті від Податкового кодексу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що Податковий кодекс у нього “високого захоплення не викликає”.

Про це спікер сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

Водночас В.ЛИТВИН зазначив, що Податковий кодекс необхідно було ухвалити.

При цьому він наголосив, що треба буде “постійно здійснювати моніторинг” виконання Податкового кодексу і “вносити оперативні зміни”.

В.ЛИТВИН вважає, що після опублікування Податкового кодексу необхідно буде провести “всеукраїнський лікнеп”, щоб громадяни зрозуміли, яким чином їх стосуються положення Податкового кодексу і яку відповідальність кожен несе згідно з ним.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада 269-ма голосами прийняла в цілому Податковий кодекс.

Кодекс викликав хвилю протесту з боку підприємців по всій Україні, які в разі підписання Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ документа обіцяють провести Всеукраїнський референдум щодо дострокового припинення повноважень глави держави і Верховної Ради.