Україна має намір подовжити на півроку кредит ВТБ у розмірі 2 млрд. дол. - джерело

Україна має намір подовжити дію кредиту російського «Внєшторгбанку» в розмірі 2 млрд. дол. на півроку.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

“Ми подовжуватимемо кредит на півроку. Це нам дозволяють робити умови кредиту”, - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що згідно з кредитною угодою, термін дії кредиту може бути подовжено на півроку тричі.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Україна отримала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних із правом триразової пролонгації.

За програмою співпраці України і МВФ кредит "ВТБ" у розмірі 2 млрд. дол. має бути погашено до кінця 2010 року.

17 вересня міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО повідомив, що не виключає, що кредит російського «Внєшторгбанку» в розмірі 2 млрд. доларів частково може бути погашено коштами від розміщення євробондів.