“БЮТ-Батьківщина” вимагає від Президента ветувати Податковий кодекс

Парламентська фракція “БЮТ-Батьківщина” вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Податковий кодекс.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби “БЮТ-Батьківщина”.

У фракції зазначають, що нині цей документ направлено на підпис В.ЯНУКОВИЧУ, після чого він набуде чинності.

“Наша думка щодо цього кодексу цілком збігається з оцінками, які дали йому самі представники малого підприємництва. Податковий кодекс нищить малих та середніх підприємців, позбавляє засобів для існування мільйони працюючих громадян та членів їх родин. Податковий кодекс знищує середній клас як основу демократії та громадянського суспільства”, - заявляють у фракції “БЮТ-Батьківщина”.

У фракції інформують, що політична команда приєднується до ультиматуму підприємців і також наполягає, аби В.ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс.

Фракції “Батьківщини” у місцевих радах різного рівня за зверненням підприємців ініціюють проведення позачергових сесій для ухвалення резолюцій із вимогою до Президента України ветувати Податковий кодекс.

“Тим більше, що Президентом він став значною мірою тому, що пообіцяв довірливим людям п‘ятирічні податкові канікули для малого бізнесу”, - підкреслюється в повідомленні.

У фракції зазначають, що країні потрібен Податковий кодекс, який стимулюватиме розвиток підприємців і зростання бізнесу. “Цей кодекс має ухвалюватися на основі широкого громадського обговорення”, - наголошують у “БЮТ-Батьківщині”.

До прийняття “справедливого” кодексу “БЮТ-Батьківщина” наполягає на ухваленні окремого законопроекту, який розробила та внесла фракція у Верховній Раді, що має гарантувати збереження єдиного податку і спрощену систему оподаткування.

“У випадку, якщо ЯНУКОВИЧ підпише Податковий кодекс, “БЮТ-Батьківщина” всіма можливими засобами сприятиме людям у захисті їхнього права на працю”, - запевняють у фракції.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада 269-ма голосами прийняла в цілому Податковий кодекс.

Кодекс викликав хвилю протесту з боку підприємців по всій Україні, які в разі підписання Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ документа обіцяють провести Всеукраїнський референдум щодо дострокового припинення повноважень глави держави і Верховної Ради.