В Україні за 10 місяців введено в експлуатацію 7,4 млн. кв. м житла

В Україні за січень-жовтень 2010 року введено в експлуатацію 7,4 млн. кв. м житла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва, такі дані має в своєму розпорядженні Державна архітектурно-будівельна інспекція.

За словами міністра регіонального розвитку та будівництва Володимира ЯЦУБИ, до кінця року по введенню житла в Україні «ми можемо вийти на 9,5 млн. кв. м».

Він додав, що збільшення введення в експлуатацію житла відбувається, зокрема, завдяки спрощенню процедури прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні-вересні 2010 року введено в експлуатацію 5 млн. 248 кв. м житла, що на 57% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

В Україні в 2009 році було введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році в Україні введено в експлуатацію 10 млн. 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.