За останні 10 днів гривня зміцнилася відносно долара на 0,27% – НБУ

За останні десять днів на міжбанківському валютному ринку і на готівковому ринку гривня зміцнилася відносно долара США на 0,27%.



Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.



За даними Нацбанку, з початку листопада зафіксоване позитивне сальдо надходжень іноземної валюти від нерезидентів. «При цьому спостерігається зменшення чистого попиту на іноземну валюту, що сприяє курсовому посиленню гривні», – заявляє НБУ.



Така ситуація дозволяла Нацбанку проводити інтервенції як з купівлі, так і з продажу іноземної валюти.



Офіційний курс гривні до долара США з початку місяця знизився на 0,33% – до 7,9377 грн./дол. Відносно євро і російського рубля гривня зміцнилася на 1,19% і 1,35% – до 10,8326 грн./євро і 2,5441 грн./10 рублів, відповідно.



Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України у жовтні 2010 року скоротилися на 1,2% – до 34,252 млрд. дол.



Інтервенції НБУ на валютному ринку України у жовтні становили: купівля валюти – 169,5 млн. євро (або в еквіваленті 237,7 млн. дол.) за середньозваженим курсом 11,091898 грн./євро, продаж – 734,1 млн. дол. за середньозваженим курсом 7,94415 грн./дол.